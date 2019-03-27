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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: AKP’li siyasetçi ‘Yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz, bunu hayal etmemiştik’ dedi

AK Parti saflarında önemli görevler üslenmiş, hâlâ AK Parti’li olduğunu söyleyen deneyimli bir siyasetçiyle konuşuyorduk.

Geçmişte sık sık “İleri demokrasiye geçeceğiz” dediklerini anımsatınca, “Demokrasi, hukuk, ekonomi, inanç alanlarında yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz. Biz bunu hayal etmemiştik” dedi.
“Kime oy vereceksiniz” dedim.
“Hiç kimseye” karşılığını verdi.
“Partide sizin gibi düşünenler var mı” dedim.
“Evet, bakanlık, üst düzey bürokratlık yapmış arkadaşlarla sık sık buluşup, bu olanların hayalini kurduğumuz Türkiye’ye yakışmadığını konuşuyoruz” dedi.
Bir tarafta ileri demokrasi hayali, diğer tarafta gerçekler.
Vicdanlı siyasetçiler için yeterince zor olsa gerek.

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Deniz Zeyrek’in yazısı

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