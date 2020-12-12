Deniz Zeyrek: Aklımızla dalga geçiyorlar yine!

Hafta sonunda fırından ekmek almak için dışarı çıkan biri, Tekel bayisine de uğrarsa virüs yayılımı mı artacak?

Niyet haksız rekabeti önlemek, fırsat eşitliğini sağlamak olsa, o büfeleri de açarlardı.

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Zira o büfelerin çoğunda sigara, kuruyemiş, gazete gibi şeyler de satılıyor.

Aklımızla dalga geçiyorlar yine!

Fabrikalar açık, atölyelerde yüzlerce insan yan yana çalışıyor, molalarda çay sigara içiyor, öğünlerde yemek yiyor.

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Toplu taşım araçları tıklım tıklım.

Yolcuyla dolu uçaklarda iki kişinin kafaları arasında sadece 45 cm.

Eğitim ‘uzaktan’ yapılıyor ama bir milyondan fazla öğretmen haftanın bir günü okula gitmek, öğretmen odasında toplanmak zorunda kalıyor.

Cuma namazında binlerce insan yan yana saf tutuyor.

Bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime devam ediliyor, sınavlar yüz yüze yapılıyor.

Bütün bunlar olurken bizimkiler çözüm olarak Tekel bayilerini kapatmayı, onlarla fırsat eşitliği sağlansın diye de marketlerde alkol satışını yasaklamayı tercih ediyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı