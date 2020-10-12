Deniz Zeyrek: AK Parti’nin halen anketlerde birinci parti olarak çıkması normal mi?

Hal böyleyken ve 18 yılda başarılar kadar büyük başarısızlıkların tek sorumlusu da AK Partiyken, AK Parti’nin hala anketlerde birinci parti olarak çıkması, yeni başlatılan üyelik kampanyasında on binlerce insanı üye yapabilmesi normal mi?

Tabii ki değil.

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Ancak, muhalefetin sahadaki çaresizliğine bakarsanız, seçmenin “Sorunu AK Parti yarattı ama yine AK Parti çözer” inancıyla bir çeşit “öğrenilmiş çaresizlik” yaşadığını fark edersiniz ve sonucun gayet normal olduğunu anlarsınız.

Muhalefet partilerinin hala iktidar partilerine oy vermeyi tercih eden seçmenin bu inancını yıkabilmek için projelerini anlatıp, “biz çözeriz” umudu aşılaması şart.

Medya aracılığıyla seslerini duyuramadıklarına göre tek seçenekleri var: “İnsan içine çıkmak, sokağa inmek.”

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Deniz Zeyrek’in yazısı