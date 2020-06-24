Deniz Zeyrek: AK Parti’nin aynı konuları ısıtıp durması, iktidarın zayıfladığı algısını güçlendiriyor

Kitabın ortasından bir soru ile başlayayım:

Aklı başında bir Allah’ın kulu çıkıp Barolar konusunda yapılmak istenen değişikliğin kimin, hangi ihtiyacından doğduğunu anlatabilir mi?

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2010 yılındaki referandumdan önce yapılan uyarıları dinlemeyen hükümet nedeniyle ülke 15 Temmuz 2016’da çok ağır bedel ödedi.

AK Parti’nin son dönemde sürekli eski defterlere sarılması, aynı konuları temcit pilavı gibi ısıtıp durması, iktidarın zayıfladığı, gündemi belirleyemediği algısını güçlendiriyor.

Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki gücü istenen düzenlemeyi yapmaya yeter. Ancak emin olun elde ettiği sadece bir Pirus zaferi olur. 2010’daki gibi iktidar kazanır ama ülke kaybeder.

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Deniz Zeyrek’in yazısı