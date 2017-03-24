Deniz Zeyrek: AK Parti’nin 2007 ya da 2010 referandumundaki kadar rahat olmadığı açık

Hürriyet’te dün Nuray Babacan imzasıyla çıkan haberde, AK Parti’nin Diyarbakır’da yüzde 34-39 arasında bir ‘evet’ beklediği, Cumhurbaşkanı’nın da bu rakamı yetersiz bulduğu aktarılıyordu.

Konuştuğum bir Kürt siyasetçi de Diyarbakır Belediyesi’ndeki kayyumun Nevruz alanına belediye otobüsü tahsis etmemesine rağmen, meydanda büyük bir kalabalığın toplandığına dikkat çekti.

Bu veriler, bölgede HDP oylarının yüzde 40’ının ‘evet’ olacağı tahminini boşa çıkarabilir.

Sahada bulunanların MHP tabanıyla ilgili gözlemleri de ‘evet’ oylarının o kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın da eski bakanlarla bir araya gelmesi, AK Parti yönetiminin ‘hayır’ cephesinin AK Parti tabanında karşılık bulan söylemleri üzerinde çalışması, AK Parti tabanındaki ‘hayır’cıların durumu konusunda da bir fikir veriyor.

Propaganda gücündeki orantısız duruma rağmen, AK Parti’nin 2007 ya da 2010 referandumundaki kadar rahat olmadığı açık.

Deniz Zeyrek’in yazısı