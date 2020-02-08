Deniz Zeyrek: AK Partililerin Başbuğ’a açacağı davalarda unuttuğumuz o ‘dün gibi’ günleri yeniden anımsayacağız

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ ilginç bir tartışmaya önayak oldu.

Başbuğ’a göre, 2009 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu’nda gece yarısı değişiklik yapıp TSK mensuplarının sivil mahkemelerde yargılanmasını sağlayanlar, FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmüştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbuğ’a tepkisi ağır oldu. “Boru göstermeye benzemez” diyen Erdoğan, TBMM üyelerine de TBMM’nin onurunu hedef aldığı gerekçesiyle Başbuğ’a dava açmaları talimatı verdi.

Erdoğan’a bu talimatından dolayı teşekkür etmek gerekiyor. Hem millet olarak bir süredir varlığını unuttuğumuz TBMM’nin önemini yeniden anımsattığı için, hem de Türkiye’nin yakın geçmişiyle yargı üzerinden yüzleşebilmesini sağlayacak bir fırsatın kapılarını araladığı için.

Şundan emin olabilirsiniz: AK Partililerin Başbuğ’a açacağı davalarda balık hafızamızla unuttuğumuz o “dün gibi” günleri yeniden anımsayacağız.

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Deniz Zeyrek’in yazısı