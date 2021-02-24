Deniz Zeyrek: AK Partililer ‘CHP böyle devam ederse cumhurbaşkanı Albayrak’ı önemli bir göreve getirebilir’ görüşünde

Son günlerde Ankara’da “Albayrak AK Parti Olağan Kongresi’nden sonra Genel Başkan Yardımcısı olacak” diye bir söylenti var. Enerji Bakanı ya da Dışişleri Bakanı olma ihtimali de dillendiriliyor.

Bu kulis gerçek çıksın isteyen CHP’liler de “biz Albayrak’ın üstüne gittikçe, Erdoğan çok kızmış olsa dahi Albayrak’a sahip çıkar, yapma dediğimizi yapar” diye düşünüyor ve düşüncelerinde de haklı çıkıyorlar.

Reklam

Albayrak’ın sadece görevi bırakması dahi ekonomik verilerde gözle görülür bir düzelmenin önünü açmıştı. Albayrak’ın istifası farklı siyasi eğilimleri temsil eden AK Parti kadrolarınca da olumlu karşılanmıştı.

Konuyu AK Parti’lilere de sordum. Çoğu, “CHP böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Albayrak’ı önemli bir göreve getirebilir” görüşünde.

Ben de merakla bekliyorum. Acaba AK Parti Kongresi’nden sonra Albayrak yeniden siyaset sahnesinde boy gösterebilecek mi?

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı