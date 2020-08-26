Deniz Zeyrek: AK Partililer bu sözleri Trump’ın yanına kar mı bırakacak?

Seçim kampanyası çerçevesinde partisinin kurultayında siyasi şov yapan Trump’ın “rehine” diye andığı ve İran, Suriye, Venezüella gibi ABD’nin büyükelçisi dahi olmayan ülkelerden kurtardığını söylediği isimlerle Brunson’ı aynı kefeye koyması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız etti.

Trump bununla da kalmadı. Brunson’a özel bir ilgi gösterdi ve şu sözleri sarf etti:

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“Bence şunu söylemem gerek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bana karşı çok iyi davrandı ve evet seni uzun bir süre içerde tuttular ve senin çok masum bir insan olduğunu da biliyorum. Ancak biraz sohbet ettikten sonra o da seni bırakmayı kabul etti.”

Erdoğan, ‘Ver papazı, al papazı’ ve ‘Bu can bende olduğu sürece o teröristi alamazsın’ çizgisinden ‘biraz sohbet ettikten sonra o da seni bırakmayı kabul etti’ aşamasına nasıl geldi?

Biden, büyük tepkiyi hak etti ve gördü.

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Peki ‘Tam bağımsızlıkçı, milli ve yerli’ AK Partililer, iktidar yanlıları bu sözleri “Delidir ne derse yeridir” diyerek Trump’ın yanına kar mı bırakacak?

Deniz Zeyrek’in yazısı