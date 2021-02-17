Deniz Zeyrek: AK Parti’de pasta küçüldükçe kavga büyüyor olabilir mi?

AK Parti’nin en güçlü olduğu şehirlerde parti içi mücadele kavgaya dönüşmüş vaziyette. Üstelik eskisi gibi kol kırılıp yen içinde kalmıyor, her şey gözümüzün önünde oluyor.

Konya kongresinde İl Başkanı olmak isteyen Müşerref Özden, adaylığı reddedilince açtı ağzını yumdu gözünü: “Sözde Ömer gibi olanlar Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi.”

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Trabzon kongresi öncesinde başkan adaylarından Metin Kaya gözaltına alındı. Trabzon Emniyeti, Kaya’nın tehdit, hakaret, basit yaralama ve mala zarar verme suçları iddiasıyla arandığını ve bu nedenle göz altına alındığını açıkladı. Kaya, gözaltına rağmen adaylıktan vazgeçmedi. Trabzon’da son dakikaya kadar Kaya’yla birlikte üç aday olması dikkat çekti.

Şanlıurfa’da bugün yapılacak kongre öncesinde AK Parti il yöneticisi İbrahim Savacak, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e “Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül” diye yüklendi.

Ne dersiniz, pasta küçüldükçe kavga büyüyor olabilir mi?

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Deniz Zeyrek’in yazısı