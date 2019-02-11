Deniz Zeyrek: AK Parti’de 10 ilde ayrı aday çıkarmanın durumu zorlaştırdığı anlaşılmış

AK Parti’de yapılan kamuoyu araştırmalarında, Çanakkale, Giresun gibi illerin de aralarında olduğu 10 ilde ayrı aday çıkarmanın durumu zorlaştırdığı anlaşılmış.

Sorunun giderilmesi için bu hafta AK Parti ve MHP yöneticileri o illerde ortak aday çıkarmanın yollarını arayacak. MHP’nin Iğdır ve Kars’ta ısrar ettiği belirtilirken, AK Parti’nin de Giresun, Çanakkale gibi illeri istemesi bekleniyor.

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AK Parti’den bir yetkiliye, “Anlaşamazsanız ne olacak?” diye sordum. Yanıtı, “O zaman riski alıp bu şekilde devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Bakalım, Cumhur İttifakı böyle bir adım atarsa Millet İttifakı karşılık verebilecek mi?

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Deniz Zeyrek’in yazısı