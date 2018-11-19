Deniz Zeyrek: AK Parti ve MHP heyetleri ve liderleri bir araya gelirse şaşırmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her daim kazanmaya odaklanmış bir siyasetçi olarak bunun farkında ve bu yüzden işi şansa bırakmıyor. Seçime “standart AK Parti adayları” yerine kazanma ihtimali yüksek “yıldız” isimlerle girmeyi planlıyor.

İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı, Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi, İzmir’de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i düşünmesinin altındaki neden de bu. THY Genel Müdürü ve Antalya Valisi başta olmak üzere önemli bürokratların adaylığı da AK Parti kulislerinde bu çerçevede konuşuluyor.

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Diğer taraftan, muhalefet cephesinde bir taban ittifakı ortaya çıkarsa, AK Parti’nin işi iyice zorlaşır ve yıldız isimler yetmeyebilir. Bu çerçevede bu hafta AK Parti ve MHP heyetleri ve liderleri bir araya gelirse, hatta MHP, İstanbul ve Ankara’da aday göstermekten vazgeçerse şaşırmayın.

Deniz Zeyrek’in yazısı