Deniz Zeyrek: AK Parti keşke artık karar verse, Kürdistan var mı yok mu?

Son olarak Binali Yıldırım Diyarbakır’da Kürtçe konuştu ve şu sözleri sarfetti: “Roj Baş, çavani… Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatırken, daha savaş yıllarında bile Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcilerinin arasında Kürdistan mebusu da vardı Lazistan mebusu da vardı, Anadolu’nun her tarafından temsilciler vardı.”

Peki Yıldırım’ın cümlesi doğruysa, Erdoğan’ın 31 Mart 2019 öncesinde ve Bahçeli’nin kararlılıkla her daim kurduğu cümleyi nereye koyacağız?

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Ya Erdoğan ve Bahçeli haklıysa, Yıldırım’ın sözünü ettiği “Kürdistan”a ne oldu?

Bir de konuşmalarında, yazılarında ‘Kürdistan’ sözcüğü geçiyor diye haklarında adli soruşturma açılan, hatta yargılanan insanlar var. Onlar ne olacak?

İnsanın kafasına takılan başka bir soru da şu: “Yıldırım’ın kurduğu bu cümleyi Ekrem İmamoğlu kursa başına neler gelirdi?”

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AK Parti’nin seçim kampanyasında savrulduğu bu uçlar, insanın bu deli sorular arasında adeta kaybolmasına neden oluyor.

AK Parti keşke artık bir karar verse.

Kürdistan var mı yok mu?

Deniz Zeyrek’in yazısı