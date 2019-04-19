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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: AK Parti kabinesinde değişim rüzgarı esebilir

Kim ne derse desin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını hepimizden iyi okuyor. AK Parti’nin son yerel seçimlerde ne kazandığını, ne kaybettiğini, bu durumun sorumlarının kim olduğunu hepimizden iyi biliyor.

Tahminle değil ama yaptığım görüşmelerden çıkardığım bir sonuç olarak söyleyebilirim ki yakın gelecekte AK Parti yönetiminde ve kabinede değişim rüzgarı esebilir. Hatta, yaklaşık 4 buçuk yıl boyunca seçim olmayacağından, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın daha çok devlet işleriyle uğraşıp, bir süre parti genel başkanlığını ikinci plana bırakmasına bile şaşırmayacağım.

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Çünkü, partiden kiminle konuşsam bir muhasebe ve “Nerede yanlış yaptık”, “nasıl düzeltebiliriz” gibi sorularla  karşılaşıyorum.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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