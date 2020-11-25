Deniz Zeyrek: AK Parti adeta ikiye bölünmüş

Öyle bir yerdeydi ki bir yanında “Alaattin Çakıcı ülküdaşımdır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, diğer yanında Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidi için “Bu demokrasiye, TBMM’ye yapılmış bir tehdittir, kabul edilemez” diyen Bülent Arınç.

AK Parti adeta ikiye bölünmüş.

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Bir yanında ‘hukuk, adalet, demokrasi seferberliği, reform‘ bekleyen deneyimli isimler, diğer yanda partinin müttefiki MHP’den gelen sert itirazları destekleyen ve sertlik politikalarından ödün verilmesini istemeyen bir grup.

Bir yanında müdahale edilmezse krize dönüşebilecek ekonomik sorunlar, acı mı acı bir reçete, diğer yanda iktidarı borçlu olduğu ittifak ortağını kaybetme riski.

Deniz Zeyrek’in yazısı