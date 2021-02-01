Deniz Zeyrek: Acaba Kılıçdaroğlu ders çıkarmış mıdır?

Bir siyaset gözlemcisi olarak şu gözlemimi aktararak bitirmek istiyorum:

Bizim oralarda ne yaparsa yapsın kimseye yaranamayanlar için “ekmeğinde tuzu olmamak” deyimini kullanırlar. Sanırım Kılıçdaroğlu’nun da ekmeğinde tuz yok. Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı ilan etti karşısında buldu. Mustafa Sarıgül’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ilan etti karşısında buldu. Öztürk Yılmaz’ı milletvekili yaptı, Yılmaz parti kurdu karşısına geçti. Mehmet Ali Çelebi’yi de milletvekili yaptı o da partiyi suçlayarak istifa etti.

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Acaba Kılıçdaroğlu ders çıkarmış mıdır?

Deniz Zeyrek’in yazısı