Deniz Zeyrek: ABD’yle ilişkiler konusunda da benzer adımlar atılacak

Hükümet, Mısır ve İsrail’le diyalog kapısı aralayarak Türkiye’nin çıkarları açısından doğru olanı yapıyor olabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki diplomasi istikrar ister. Çok fazla köşeli sözü kaldırmaz.

Koşullar sizi bazı konularda geri adım atmak zorunda bırakabilir. O durumlarda doğru olanı yapıyor olsanız dahi, geçmişte yaptıklarınız ve söylediklerinizin tutarsızlığı yüzünden eleştiri oklarından kurtulamazsınız.

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Bakın göreceksiniz, yakında ABD’yle ilişkiler konusunda da benzer adımlar atılacak.

Dış politikada büyük manevralara hazır olmak lazım!

Deniz Zeyrek’in yazısı