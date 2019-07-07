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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: 51 günlük ‘kayyum’ döneminde İstanbul’da neler oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra, mazbatanın seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilmesini tam 17 gün beklemiştik. İmamoğlu, göreve gelir gelmez, 1 Ocak 2019 gününden itibaren yapılan işlemleri tespit etmek için belediye verilerini yedekleme talimatı vermişti…

Peki aradan geçen 51 günlük ‘kayyum’ döneminde neler oldu? Halkın iradesi ile seçilmiş belediye başkanını beklemek yerine neler yaptılar?

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Biraz araştırınca gördüm ki boş durmamışlar. Örneğin 31 Mart’ta 82 bin olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel sayısı 23 Haziran’dan önce 84 bin 500’e çıkmış. Yani apar topar 2 bin 500 kişi istihdam edilmiş.
Belediyenin borçları toplamı 31 Mart’ta 26.7 milyar TL idi. 23 Haziran itibarıyla bu miktar 30 milyar TL’ye çıkmış. Yani arada 3 milyar 300 milyon lira daha borçlanılmış. İmamoğlu iyi ki o verileri yedeklemiş. Yoksa bu değişimleri bu kadar kısa sürede anlamak imkansız olurdu.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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