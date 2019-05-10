Deniz Yücel: Türkiye’de işkence gördüm

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, hapiste psikolojik ve fiziksel olarak işkence gördüğünü söyledi.

Yücel

Türkiye’de ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılanan Alman gazeteci, savunma metnini mahkemeye gönderdi.

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Bir yıl Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalan Yücel, bu süreçte yaşadıklarına savunmasında yer verdi: “Burada ilk defa alanen söylüyorum: Ben, Silivri 9 No’lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye cumhurbaşkanının veya yakın çevresinin talimatıyla, ama her halükarda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle, yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Savunmanın tam metni için tıklayın.

Bir yıl tutuklu kalmıştı

Hacker grubu RedHack’in sızdırdığı dönemin enerji bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaların haberleştirilmesiyle ilgili, aralarında Diken editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazeteci 25 Aralık 2016’da gözaltına alınmıştı.

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Aynı soruşturmada Yücel kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış, daha sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘terör propagandası’ yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Erdoğan’ın Yücel hakkında yargı süreci halen devam ederken, “Elimizde her şey var. Bu adam tam bir ajan terörist” diye açıklama yapmıştı.

Yücel yaklaşık bir yıl tutuklu yargılandıktan sonra, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’deki görüşmesinden 24 saat sonra serbest bırakılmıştı.