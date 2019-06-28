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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yücel bir yıl hapis yattıktan sonra AYM: Kişi hürriyet hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklu kaldığı davayla ilgili kararında kişi hürriyeti ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal edildiğine hükmetti.

Yücel

Deniz Yücel’in cezaevinde bulunduğu dönemde yaptığı bireysel başvurusunu bugün sonuçlandıran AYM, tutuklanma için dayanak oluşturacak somut bir olguya rastlanamadığını belirtti.

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AYM, Deniz Yücel’e net 25.000 TL manevi tazminat ödenmesine ve tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar verdi.

Tutuklama hukuki değil

AYM, PKK liderlerinden Cemil Bayık ile röportaj yapması nedeniyle tutuklanan Yücel ile ilgili olarak, “Yapılan incelemede, başvurucunun röportaj verenin açıklamalarını tasdik edici bir tutum sergilediği, terör örgütünün propagandasını yaptırma amacıyla röportaj vereni yönlendirici sorular sorduğu sonucuna ulaşılamamıştır. Derece mahkemesi, röportajın örgüt propagandası yapma saikiyle gerçekleştirildiğine yönelik olguları ortaya koyamamıştır” hükmü verdi.

İfade ve basın özgürlüklerinin İhlali 

Yücel’e yapılan bir diğer suçlamada ise AYM, “Başvurucunun tutuklanmasına dayanak gösterilen olguların temelde gazete yazılarından oluştuğu görülmektedir. Hukukilik şartını sağlamayan tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemez” kararı verdi.

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Deniz Yücel kendi isteğiyle tanık olarak gittiği karakolda “terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yücel bir yıl hapiste kaldıktan sonra dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısında “umarım en kısa sürede serbest kalır” ifadesinden 12 saat sonra 16 Şubat 2018’de tahliye edilmişti.

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