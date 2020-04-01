Deniz Yıldırım: Yapılacak olan belliydi; lüksü, israfı, şatafatı önlemek

Yapılacak olan belliydi: Geçiş garantili, parasını cebimizden ödediğimiz ihaleleri askıya almak; kamuda Saray’ın sembol haline getirdiği türden lüksü, israfı, şatafatı önlemek; ihtişam ve gösteriş ile kendisini tanımlayan itibar ölçüsünü halkına daha iyi sağlık, iş, gıda ve ücret sağlayabilecek bir sosyal devlet düzeniyle değiştirmek. Yeni vergi konulacaksa da bunu krizden en az etkilenen kesime, dolar milyonerlerine yüklemek zorunluydu ve vergiden kaçınmak için yurtdışına servet taşıyanları denetlemek gerekirdi asıl. Ancak yapılmadı.

Deniz Yıldırım’ın yazısı