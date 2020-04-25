Deniz Yıldırım: Virüsün sınıfı var

8 Nisan tarihli New York Times haberine göre ABD’de siyahlar ve Latin Amerika göçmenleri arasında virüse yakalananların oranı beyazlara göre çok daha yüksek. Nedeni açık değil mi?

The Washington Post gazetesinin 2 Nisan tarihli haberine göre de New York’ta, özellikle emekçilerin yoğun olarak yaşadığı, gelirin düşük olduğu, toplu taşıma kullanımında yoğunluğun sürdüğü mahallelerde virüs daha fazla yayılmış durumda.

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Aynı tablo Fransa’da da geçerli. (…)

İngiliz The Guardian gazetesinin 1 Nisan tarihli haberine göreyse İspanya’nın Barselona şehrinde işçi sınıfının yoğun yaşadığı mahallelerdeki enfeksiyon oranı, diğer mahallelere göre 7 kat daha fazla.

Güney Afrika’dan Brezilya’ya da durum değişmiyor. (…)

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Öyleyse virüsün bir sınıfı ve bir kimliği var.

Deniz Yıldırım’ın yazısı