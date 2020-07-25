Deniz Yıldırım: Tipik bir semboller siyaseti

Tam da bu yüzden Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Lozan’ın yıldönümüne denk getiriliyor. Tipik bir semboller siyaseti örneği. Bu yolla bir tür ‘yeniden fetih’ algısı, imajı oluşturuluyor. Çünkü temelde mesaj, ‘bizi Müslümanlıktan uzaklaştıranlara karşı yeniden fetih, yeniden İslamileştirme’ mesajı oluyor. ‘Dış güçler’in yerini ‘iç tehditler’ alıyor. Kötüye gidişe karşı ‘yeni bir suçlu’ yaratılıyor. Başta da belirttim; işler kötüye gidiyorsa, iktidarın bu kötüye gidişi, eriyen muhafazakâr ve milliyetçi tabana kendisi dışında bir etkenle açıklaması, yeni bir umut sunması gerekir. Görünen o ki elde bu kaldı.

Deniz Yıldırım’ın yazısı