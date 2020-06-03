Deniz Yıldırım: Sokak siyasetinin yükselmesi şaşırtıcı değil

Taleplerini, tepkilerini akıtacak siyaset kanalı bulamayan kesimlerin derinleşen temsil krizi. Amerikan siyaseti, tekellerin, elitlerin hâkimiyetinde. Ne kadrolar ne de program bakımından bunların denetiminin dışına çıkılmasına izin verilmiyor. Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında çok fark yok; pinpon topu gibi, yıllardır bir o kanatta iktidar, bir de diğer kanatta. Ancak uzun süredir işler yolunda değil. Toplumun diğer bölümü uyanıyor, rahatsızlığı artıyor. Occupy, ‘İşgal Et’ hareketlerinin 2008 krizi sonrasında yükselişi hatırlarda. Temsil krizinin işaretleriydi. Kitleler, özellikle yeni kuşak gençler, iki parti arasına sıkıştırılan siyaset çıkmazının yeni kanallarla genişletilmesini, finans tekellerinin siyasi hâkimiyetine el uzatılmasını istiyor. Daha fazla sosyal adalet, daha fazla demokrasi, özgürlük talebiyle.

Hal böyle olunca sokak siyasetinin yükselmesi şaşırtıcı değil. Kurumsal temsili siyaset, giderek yoksullaşan, gelecek umudunu yitiren, ırkçılığa veya ayrımcılığa maruz kalan geniş kesimler açısından bir hayal kırıklığı yarattıkça, sorunları çözmek yerine derinleştirdikçe, bu kesimlerin tepkileri, öfkeleri akacak yeni mecralar arıyor, radikalleşiyor. Çaresi şiddet, baskı değil; daha fazla demokrasi, adalet ve hakça bölüşüm.

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Deniz Yıldırım’ın yazısı