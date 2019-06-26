Deniz Yıldırım: Şimdi yapılması gereken, hiçbir siyasi mahallenin zaferi kendisine mal etmemesidir

Asıl mücadeleyse şimdi başlıyor: Milli Görüş/Saadet ve belirli ölçüde AKP seçmeninden İYİ Partili ve hatta MHP’li ülkücüye, HDP seçmeninden Türkiye İşçi Partili sosyaliste kadar geniş bir seçmen kitlesi, yani normal şartlarda bir araya gelmeleri imkânsız gibi görünen bir sosyal dinamik, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun siyaset tarzı etrafında ve iktidarın ülkeyi uçuruma süren siyaseti karşısında güçlü bir mesaj vererek ortaklaştı. Bu, bir milletin uyanışıdır. Şimdi yapılması gereken; hiçbir siyasi mahallenin zaferi kendisine mal etmemesi; her kesimin bu olağanüstü birliği sürdürüp genişletecek bir sorumlulukla davranması ve ülke sorunlarının çözümü için somut program, siyaset ve sistem önerilerini herkesin durduğu yerden seslendirmeye, modellerini uygulamaya başlamasıdır. Aceleye gerek yok; ‘sırça köşk’ sarsıldı. Cumartesi ‘Yöntem Devrimi’ başlığıyla tam da buradan devam.
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Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eyemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.
FT: Erdoğan damadını ekonomiden çekmeli, halefi reform yapmalı
İngiliz gazetesi Financial Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadını ekonominin başından çekmesi gerektiğini ve yeni ekonomiden sorumlu bakanın reform yapmasına izin verilmesi gerektiğini yazdı.
Gezi sanığı Can Atalay’dan mahkeme heyetine: Anayasa sadece 8’inci madde mi?
Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde savunma yapan sanık avukat Can Atalay, Gezi iddianamesini hazırlayan savcılığın ‘anayasal düzenden sadece 8’inci maddeyi anladığını’ belirterek mahkeme heyetine “Anayasanın 25, 28 ve 33’üncü maddelerinden konuşmayacak mıyız?” diye sordu.
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi: Ev hapsindeki konsolosluk çalışanı serbest
Reuters ajansının haberine göre ev hapsindeki ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest bırakıldı.
Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.