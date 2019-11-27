Deniz Yıldırım: Saray’dan kim geldi?

İşsizlik yüzde 14’e çıkmış, o da resmi rakamlarla. İşgücüne katılım oranı, gelişmiş dünyaya göre daha düşükken hem de. Genç işsizliği daha da vahim; yüzde 27’yi aştı. Yeni sistemin ilk yılında genç işsizliği 7 puan arttı. Ama kusura bakmayın, canınızı bunlarla sıkmayayım şimdi. Sahi, Saray’a kim gitti?

Pahalılık dört koldan hayatı kuşatıyor. Kış kapıda, ısınmak ayrı dert. Geçinemeyenlerin intihar haberleriyle sarsılıyoruz, ama o intihar haberlerinin şu “Saray’a kim gitti?” tartışmasının onda biri kadar bile gündeme getirilmediğini görüyoruz. Tesadüf mü, tercih mi? Tamam tamam, Saray’a kim gitti?

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Uzatmaya uzatırım da, listeyi bitiremeyiz. Sözün özü belli: “Saray’a kim gitti” sorusu yerine, her gün hayatımıza etki eden, yeni ve keyfi sisteme dayalı onlarca kararı, “Saray’dan ne geldi” sorusunu tartışsaydık, şimdi bu halde olur muyduk?

Deniz Yıldırım’ın yazısı