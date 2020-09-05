Deniz Yıldırım: Plansız yönetim, ‘Ben yaptım oldu’ rejimi, yandaşa zenginlik düzeni

Şimdi hasta yurttaşlarımızı bin odalı Saray’a yerleştiremeyeceğimize göre, çok ortaklı, iktidar destekli açılan AVM’lerde, gökdelenlerde, boş rezidanslarda yatıramayacağımıza göre, ne yapalım? Açalım hastaneleri.

Ankara Valisi Vasip Şahin en fazla vakanın Altındağ, Mamak, Keçiören ilçelerinde olduğunu açıkladı. Daha yoksul, emekçi bölgeler. Uzaktaki şehir hastanesine gitmesi için toplu taşıma kullanacak hastalanan yurttaş; herkesin arabası yok. Yakınındaki hastaneler iyileştirilse, toplu taşıma riski azaltılsa yayılım düşmez miydi? Sorular, sorular…

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Plansız yönetim, “ben yaptım oldu” rejimi, yandaşa zenginlik düzeni. Zaten tüm sorunlar bu zaaflardan değil mi?

Deniz Yıldırım’ın yazısı