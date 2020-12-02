Deniz Yıldırım: Küçük azınlığın refahı sürsün diye virüs ve ölüm riski altında çalışmaya devam

Memleketin ekonomisi, küçük bir azınlık için iyi durumdadır. Büyük çoğunluğa ise bu küçük azınlığın refahı sürsün diye virüs ve ölüm riski altında çalışmaya devam etmek dayatılmaktadır. Yasaklarla bir yandan da gündelikle geçinen güvencesiz yüz binlerin ekmek kapısı kapatılmaktadır. Çalışamayan milyonlara, müzisyene, seyyar satıcıya, lokantadaki garsona, sokaktaki simitçiye yeterince el uzatmayan modelin sorumlusu kimlerdir? Önce bu derinleşen sorunları konuşalım ve çözüm arayalım. Asıl soruna odaklanalım.

Deniz Yıldırım’ın yazısı