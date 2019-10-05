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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: Kişiye özel sistem tıkandı

Tartışmayı AKP kurucularından FarukÇelik başlattı; cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 kuralı esnetilmeli, mesela 40+1’e indirilmeliydi. Ardından Erdoğan konuştu, Meclis açılış resepsiyonunda. En sonunda da parti sözcüsü Ömer Çelik konuyu kapatır gibi yaptı. 
Bu bir denemeydi ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminin üstünden daha iki yıl bile geçmeden bizzat iktidar partisinin kurucusu bir isim aracılığıyla iki şey açık edilmiş oldu. 
Birincisi: AKP ile MHP ittifakı seçmen nezdinde kan kaybetmeye devam ediyor...

İkincisi, sistem değişikliğinin ne için yada kimler için gerçekleştirildiğiyle ilgili tartışmayıyeniden canlandırdı…

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Deniz Yıldırım’ın yazısı

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