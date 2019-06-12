Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: İzlanda’ya karşı seferberlik, Pentagon’a karşı sessizlik

(İzlanda) Uçaktan indiklerinde bekletilmişler, arama süreci uzatılmış, takım kaptanına da mikrofon yerine fırça uzatılmış.

Tatsız mı? Elbette tatsız; yaşanmasa daha iyi. Ülkelerin milli marşlarının ıslıklanması da, milli takımların saygısızlığa maruz bırakılması da kabul edilir işler değil.

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Neredeyse bütün devlet mekanizması İzlanda’ya karşı seferber oldu.

Haksız ve incitici eylemlere karşı gelmek doğrudur elbette; ama her alanda böyle yapılırsa. Daha geçen hafta ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, yani Pentagon Türkiye’yi S-400 alımı konusunda yaptırımlarla tehdit eden bir mektup yolladı, basına da sızdırıldı. Ne içeriği diplomatik nezakete uygundu, ne de sızdırılması. Güç gösterisiydi.

İzlanda konusunda konuşan, haklı tepkisini gösteren kim varsa, ABD mektubuna karşı susuyor.

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İzlanda’ya tepki, ABD’ye tepkisizliğin örtüsü oldu.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

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İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

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