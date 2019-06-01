Deniz Yıldırım: İktidarın stratejisi daha belirgin, muhalefetinki ise daha dağınık

31 Mart öncesine göre iktidarın stratejisinin daha belirgin, muhalefetin stratejisinin ise daha dağınık ve şahsileşmiş olduğunu gözlemliyorum.

İktidarın 23 Haziran stratejisi­nin üç ayağı var: Mağduriyet iddi­asını ele geçirmek; İmamoğlu’nu yalnızlaştırarak yıpratmak ve son olarak da halkın gerçek sorunları dışında, ucu yine beka meselesine uzanan suçlamalarla odağı dağıt­mak, tartışma alanını olabildiğince genişletmek. Habertürk’teki prog­ram da bunun yansımasıydı.

Başarılı olur veya olmaz, ancak bu bir stratejidir. Muhalefetin bu kez böyle bir stratejisi yok; iktidarın kurduğu oyuna yanıt vermeye çalışan bir zemine sıkışıldı. Buradan çıkmak ge­rek.

Deniz Yıldırım’ın yazısı