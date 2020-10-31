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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: İktidar savunma hattını nasıl kuracağı konusunda zor durumda

Ekmek tartışması bitiyor, çay giriyor; çay bitiyor, Saray’da lüks tüketim var mı yok mu tartışması, çanta markaları ve fiyatları üzerinden devreye giriyor. Panik öyle bir noktada ki iktidar savunma hattını nereden ve nasıl kuracağı konusunda öyle zor durumda ki ‘gazeteciler’ o çantaların ‘çakma’, ‘sahte’ olduğunu ilan etmek, buna göre kamuoyu oluşturmak zorunda kalıyor. Çaresizce işler. Baskıcılık da bu yüzden. Şimdi arayışları, seçim sistemini değiştirmek ve muhalefeti bölerek birinciliği sürdürmek.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

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