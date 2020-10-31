Deniz Yıldırım: İktidar savunma hattını nasıl kuracağı konusunda zor durumda

Ekmek tartışması bitiyor, çay giriyor; çay bitiyor, Saray’da lüks tüketim var mı yok mu tartışması, çanta markaları ve fiyatları üzerinden devreye giriyor. Panik öyle bir noktada ki iktidar savunma hattını nereden ve nasıl kuracağı konusunda öyle zor durumda ki ‘gazeteciler’ o çantaların ‘çakma’, ‘sahte’ olduğunu ilan etmek, buna göre kamuoyu oluşturmak zorunda kalıyor. Çaresizce işler. Baskıcılık da bu yüzden. Şimdi arayışları, seçim sistemini değiştirmek ve muhalefeti bölerek birinciliği sürdürmek.
SON HABERLER
AFAD: Depremde 24 can kaybı, 804 yaralı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 799 kişinin yaralandığı açıklandı.
AFAD uyardı: Hasarlı eve girmeyin, doğalgaz ve su vanalarını, elektrik şalterini kapayın
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrasında bölge halkına, hasarlı evlere girilmemesi ve doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması konusunda uyarı yaptı.
Jeofizik mühendisi: Tsunami devam etmez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, deprem sonrası Seferihisar’da oluşan tsunaminin devam etmeyeceğini, yeni bir deprem olursa tekrar oluşabileceğini söyledi.
Bakan Pakdemirli’den enkaz altındaki Buse’ye: Sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız
İzmir’de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu: “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.”
Ege Denizi’ndeki deprem, Yunanistan’ı da vurdu: İki öğrenci hayatını kaybetti
Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adası’nda can ve mal kaybına sebep oldu.