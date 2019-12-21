Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: İkili devlet, çifte hukuk

Ernst Fraenkel’in 1941’de yayımlanan kitabının adıdır İkili Devlet. Dilimize henüz kazandırılmamış olması eksikliktir. O anıt kitapta Fraenkel, Almanya’da Hitler’in iktidarının başlarında adım adım nasıl bir ikili devlet ve hukuk düzeni inşa ettiğini anlatır. Bir yanda yürürlükteki kuralların işlediği bir normatif hukuk düzeni vardır, diğer taraftaysa iktidarın kendisi ve hedefindeki gruplar için geliştirdiği bir istisna alanı. Bu “yürürlükteki hukuktan muaf” yapı, adım adım alanını mevcut hukukun alanına doğru genişletebilir. Bu genişleme sonucunda da fiili ve istisnai olmaktan çıkıp kurala dönüşebilir. Ya da Fraenkel’in yaklaşımında olduğu gibi, iki alan birlikte varlığını sürdürebilir. Buna ikili devlet ve aslında çifte hukuk düzeni diyebiliriz.

Aynı düzeyde olmamakla birlikte, AKP’nin 17 yıllık pratiğinde de devlet teorisi açısından benzer zorlamalar, ilginç taktik benzerlikler var.

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Deniz Yıldırım’ın yazısı

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