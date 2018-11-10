Deniz Yıldırım: Gerçekçi ol ama kötümser olma, ahlayıp vahlama, bir yerden başla

Bugün 10 Kasım. Bağımsızlık savaşımızın ve Cumhuriyet devrimimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.

İlginçtir; Türkiye’de devletin kamusal vasfını yitirmesinin, giderek şahsileşmesinin ve özelleşmesinin tarihiyle, Atatürk’ü kamusal-siyasal tutum ve eylemlerinden ayrıştırmanın, özel yaşamını, “şahıs”Atatürk’ü öne çıkarmanın tarihi paraleldir.

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Gerçekçi ol ama kötümser olma, ahlayıp vahlama, bir yerden başla, toplumsal sorunlara yönel, halkın sorunlarını çözebildiğini göster, halkın kendisini örgütlemesinin yol ve yöntemlerini yarat, kurtarıcı bekleme, örgütlen. Yeniden halkçı çizgiyi yükselt. Kamusal Mustafa Kemal böyle anlaşılır.

Deniz Yıldırım’ın yazısı