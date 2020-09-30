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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: Fatura yine üretim sürecinin dışında kalan yurttaşlara kesilecek

Şimdi yeniden zor bir sürece giriyoruz. Sonbahar geldi, hastalık mevsimi. En çok da solunum yollarını etkileyen mevsimsel hastalıkların zamanı. Haliyle en çok korkulan olasılık, bu hastalıkların Covid-19 ile birleşmesi. Durum böyle olunca ve ekonomik tablo nedeniyle iktidar tam kapatma tedbirleri alamayınca, fatura yine maddi üretim sürecinin dışında kalan çocuklara, gençlere ve ileri yaşlı yurttaşlara kesilecek. Oysa ileri yaşlı yurttaşlarımız için bu durum katlanılır değil.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

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