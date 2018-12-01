Deniz Yıldırım: ‘Ekonomi kötüleşti, halk iktidarı cezalandıracak’ kolaycılığıyla olmaz

Yani “Ekonomi kötüleşti, halk iktidarı cezalandıracak” kolaycılığıyla olmaz. İktidar koalisyonu kazanmaya muhtaç. Belediyelerde ihaleler, rant, pasta büyük. Krizde bu pasta daha da kıymetli. Bir de muhalefetin yüzde 51’e ulaşması sistemin tartışılması demek. İktidar koalisyonlarını çatlatır. Yine “atı alan Üsküdar’ı geçti” konuşması yapmak isteyecekleri kesin bu nedenle. Muhalefet güçlerininse iç birliği sağlama; kuşatıcı bir karşı siyasal koalisyon ve hikâye yaratma; yerelden çözüm geliştiren, somut sorunlara dokunan kampanya örgütleme; küskün seçmeni kazanma; kötü sınav verilen sandık güvenliği ve denetimi konusunda halkı ikna etme açısından ne kadar hazırlıklı olduğu henüz belirsiz. Acil siyaset gerek.

Deniz Yıldırım’ın yazısı