Deniz Yıldırım: CHP, ülke tarihinin en önemli kurultaylarından birine gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, bu hafta sonu 37. olağan kurultayını topluyor.

Bu kurultay zor şartlarda toplanıyor. Şekil bakımından düşünürsek, salgın günleri sürüyor. Diğer yandan bir başka zorluk daha var. CHP, hem kendi tarihinin hem de ülke tarihinin en önemli kurultaylarından birine gidiyor. Bu kurultayda alınacak kararlar, oluşturulacak organlar, gelecek birkaç yıl içinde Türkiye’nin kaderine etki edecek.

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Mevcut şartlarda Türkiye’nin öncelikli gündemi, ülkeyi uçuruma sürükleyen iktidardaki ittifaktan demokratik yollarla kurtulmaktır. Bu da ittifaklarla mümkündür. İttifaklar ise farklı görüşlere ve programlara sahip partiler arasında yapılacak. Öyleyse bu kurultay, muhalefetin en büyük partisi olan CHP’nin asgari düzeyde partilerin üzerinde uzlaşacağı dönüşüm programını belirleyecek kadrolarını da şekillendirmelidir. Çıkış programının demokratik tartışma zeminini CHP, tarihsel birikiminden ve iktidara 18 yıl boyunca ortak olmamışlığın özgüveninden hareketle kendisi açmalıdır.

Deniz Yıldırım’ın yazısı