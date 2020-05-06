Deniz Yıldırım: Bu tabloyu rantçı, inşaatçı, özelleştirmeci model yarattı

Planlama sadece kamusal kararların alınmasıyla da ilgili değil. Önümüzdeki sürecin ekonomik tablosu, yeniden planlama anlayışını dayatacak. Sadece bizde değil, tüm dünyada böyle. Kaynakların yerinde, verimli ve halk yararına yatırımlarda kullanılması için; sektörel gelişmenin günlük rüzgârlara göre belirlenmemesi için; sektörler arasındaki üretim koordinasyonunun sağlanabilmesi için; üretebildiğini dışarıdan almaya mahkûm olmamak için. Şimdi AVM’leri açmak zorunda kalmak, turizme göre kararlar almak, işçiyi virüse rağmen çalışmaya zorlamak, hep kötü ekonomik tablonun sonucu değil mi? Virüse yakalandığımızda ekonomik tablo iyi olsaydı bunlara mecbur kalınır mıydı? Hayır. İyi de kim yarattı bu tabloyu? Hangi ekonomik program? Rantçı, inşaatçı, özelleştirmeci model elbette. Durmaksızın eleştirdikleri Cumhuriyetin ekonomik mirasını satarak hem de.

Deniz Yıldırım’ın yazısı