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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: Bu aşıyı biz niye geliştiremedik?

Bize gelince. Aşı konusunda elbette bilimi dinleyeceğiz. Ama soruları bırakmadan: Aşılamada gecikme niye; dünyadaki gelişme farklarının aşı tercihlerine eşitsiz yansıma şekli ülkelerin içine de yansıyacak ve ayrıcalıklı, yönetici sınıflar, parası olanlar Batı aşısından, yoksullar Çin aşısından mı olacak ve son soru: Bu aşıyı biz niye geliştiremedik? Boğaziçi’ne ve başka birçok kuruma yapılan atamanın yöntemine, atama ölçütüne ve sonrasında iktidarın ısrarlı tepkilerine bakın, yanıtları kendiliğinden görülecektir.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

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Dini nikahlı eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Afyonkarahisar’ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay’ı (40) sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.