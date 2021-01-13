Deniz Yıldırım: Bu aşıyı biz niye geliştiremedik?

Bize gelince. Aşı konusunda elbette bilimi dinleyeceğiz. Ama soruları bırakmadan: Aşılamada gecikme niye; dünyadaki gelişme farklarının aşı tercihlerine eşitsiz yansıma şekli ülkelerin içine de yansıyacak ve ayrıcalıklı, yönetici sınıflar, parası olanlar Batı aşısından, yoksullar Çin aşısından mı olacak ve son soru: Bu aşıyı biz niye geliştiremedik? Boğaziçi’ne ve başka birçok kuruma yapılan atamanın yöntemine, atama ölçütüne ve sonrasında iktidarın ısrarlı tepkilerine bakın, yanıtları kendiliğinden görülecektir.
SON HABERLER
İstanbul Havalimanı’nda bir dakika sanat…
Sizi GLOBART küratörlüğünde, İstanbul Havalimanı’nda bir yıl boyunca sürecek Türkiye’nin en büyük dijital kamusal sanat projesiyle tanıştırıyorum
Ege Üniversitesi: Aşı adayımız hayvan deneylerinde başarılı oldu
Ege Üniversitesi’nin (EÜ), Covid-19’a karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı açıklandı.
Başak Demirtaş’a hakaret davası sanığı: İki bira içtim, paylaşımın içeriğini okumadım
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter’da cinsel saldırı içerikli mesaj paylaşan Vedat Muti hakim karşısına çıktı. İnternette bulduğu bir yazıyı kopyalayıp yapıştırdığını belirten Muti, içeriğini okuduktan sonra hakaret olduğunu anladığını söyledi.
Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a 1 milyon bir, Soylu’ya 1 milyon liralık tazminat davası
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine “DHKP-C militanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘terör örgütlerinin soytarısı’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.
Dini nikahlı eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü
Afyonkarahisar’ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay’ı (40) sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.