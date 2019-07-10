Deniz Yıldırım: Babacan’ın MB başkanının görevden alınmasının ardından istifa etmesi tesadüf değil

2002’den 2015’e kadar hep Bakanlar Kurulu’nda yer alan Ali Babacan’ın, Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’yı görevden almasının hemen ardından istifa etmesi, yeni parti için açıktan harekete geçme zamanlaması tesadüf değil. Anlamak için filmi biraz geri saralım.

Dış etkiler bir başka yazının konusu, önce içteki tabloyu anımsayalım. AKP aslında2001 Krizi’nin ürünüydü. Toplumda kriz nedeniyle mevcut partilere ve siyasetçilere dönük tepkinin arttığı, merkez partilere güvenin aşındığı bir dönemde halk seçeneksizdi.

Reklam



Krizden sonra Kemal Derviş getirildi/ gönderildi, hatırlarsınız. Ülkenin önüne özelleştirme; ekonomi yönetiminde sermaye temsilinin garanti altına alınması, yani kararlardan halkın dışlanması için üst kurulların oluşturulması, ‘Merkez Bankası’nın siyasetten arındırılması’ gibi konuları içeren bir paket koydu. Yasaları hızla geçirildi, ‘milli mutabakat’ sayıldı.

Deniz Yıldırım’ın yazısı