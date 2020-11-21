Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: Asıl zorluk iktidarın içerideki ortaklarıyla ilişkisi

Peki, yeni Amerikan yönetimine kısmi tavizler vererek iktidarın gücünü tekrar pekiştirmesi mümkün mü? Bence asıl zorluk iktidarın içerideki ortaklarıyla ilişkisinde düğümleniyor. İktidarın yeni duruma göre “söylemini, kadrolarını” hızla değiştirmesine bakan ortaklarının, bunun iç ittifaklarda da bir değişimi tetikleyebileceğini görmemeleri imkânsız.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...