Deniz Yıldırım: Asıl zorluk iktidarın içerideki ortaklarıyla ilişkisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 2000’den sonra yapılan binalarda yıkım ve hasar tespit etmediklerini, depremde ağır hasar gören ya da yıkılan binaların yüzde 30’unun 1990-2000, yüzde 70’inin ise 1990 öncesinde yapıldığını açıkladı.