Deniz Yıldırım: Asıl zorluk iktidarın içerideki ortaklarıyla ilişkisi

Peki, yeni Amerikan yönetimine kısmi tavizler vererek iktidarın gücünü tekrar pekiştirmesi mümkün mü? Bence asıl zorluk iktidarın içerideki ortaklarıyla ilişkisinde düğümleniyor. İktidarın yeni duruma göre “söylemini, kadrolarını” hızla değiştirmesine bakan ortaklarının, bunun iç ittifaklarda da bir değişimi tetikleyebileceğini görmemeleri imkânsız.
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İsrailli bilim insanları: Yaşlanma sürecini tersine çevirdik
İsrail’de bilim insanları biyolojik yaşlanma sürecini tersine çevirdiği öne sürülen bir çalışmaya imza attı.
Kurum: İzmir depreminde hasar gören binaların yüzde 70’i 1990 öncesi yapılmış
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 2000’den sonra yapılan binalarda yıkım ve hasar tespit etmediklerini, depremde ağır hasar gören ya da yıkılan binaların yüzde 30’unun 1990-2000, yüzde 70’inin ise 1990 öncesinde yapıldığını açıkladı.
Çin’in ‘corona’ aşısı için gönüllü aranıyor: Başvuru 0850 811 18 80 veya internetten
Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için gönüllü aranıyor.
Araştırma: Virüsün en bulaşıcı olduğu zaman semptomların ilk beş günü
Britanya’da yapılan bir araştırma Covid-19 hastalarının semptom gösterdiği ilk beş günde en çok bulaştırıcı olduğunu ortaya koydu.
Erdoğan ‘faiz artışı’nı değerlendirdi: Gerekirse acı ilacı içeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum” dedi.