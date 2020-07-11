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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: ‘Anayasa değil banayasa’ benzetmesini haklı çıkaran gelişmeler

4 Haziran 2018’de Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi ve 9 Temmuz’da yemin ederek göreve başladı. Demek ki bütün yetkiyi Saray’da toplayan yeni sistem uygulamaya gireli iki yıl oldu.

Neler söylenmemişti ki bu otoriter yeni sistem için? İşsizlik ve enflasyon tek haneye inecek, ekonomi şahlanacaktı; bir de 3600 ek gösterge vaadi vardı, sahi o ne oldu? (…)

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Uzatmayayım; anayasalar öncelikle yurttaşları korumak içindir; oysa son iki yıldır, iktidarın yurttaşa karşı gücünü arttırmaya yarayan yeni maddeler fazlasıyla uygulanırken yurttaşı koruyan diğer maddeler tersine işletiliyor. İktidar kendisini güçlendiren maddeleri, yurttaşın elini güçlendiren özgürlükleri boğmak için kullanıyor. Biri, diğerine rağmen değil; biri, diğeri sayesinde oluyor. ‘Anayasa değil, banayasa’ benzetmesini haklı çıkaran gelişmeler.

Deniz Yıldırım’ın yazısı

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Danıştay, Ayasofya’da ibadetin yolunu açtı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bu istemi kabul etti. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu iptal edildi; ibadet yolu açıldı.

Aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya…

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.

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