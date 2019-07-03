Deniz Yıldırım: AKP’nin dağılmaması için kurulan bir yapıyı finanse etmek zorunda değiliz

Arınç çok yanılanlardan, öngörüleri en çok çökenlerden. Yüksek İstişare yapmak için ölçü bu mu? Öyleyse bu Yüksek İstişare Kurulu’nun apar topar kurulmasını ve başına da eski AKP’lilerin atanmasını, hep kandırılanları hatalardan döndürecek bir ‘istişare’ hedefi ile değil, içinden çok parça çıkacağı düşünülen AKP’nin eski kadrolarının kopuşunu önleme hedefi ile açıklayabiliriz. Yani devlet için değil, parti için. ‘Yanımızda tutalım da, Gül’e, Babacan’a, Davutoğlu’na gitmesinler’ telaşından başka bir şey değil özetle.

Bunları bildiğinden olsa gerek; Arınç Bey sinirli, gergin biraz. İlk toplantılarında maaşlarına 5 bin lira zam yaptıkları yönündeki haberleri sorgulayan yurttaşlara “Edepsizler” diyor ve “Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alıyor. Seni ne ilgilendirir kardeşim” cümlesini de ekliyor.

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İlgilendirir Arınç Bey; biz halkız, sorumlu yurttaşız, edepsiz değiliz. O paralar bizim emeğimizden, bizim vergilerimizden. AKP’nin dağılmaması için oluşturduğunuz bir yapıyı ya da sizin geçmiş yanılgılarınızı biz finanse etmek, masraflarını cebimizden ödemek zorunda değiliz.

Deniz Yıldırım’ın yazısı