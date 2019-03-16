Deniz Yıldırım: AKP-MHP ittifakındaki birkaç puanlık oy kaybı İstanbul’u kaybettirebilir

İstanbul’u 25 yıldır AKP geleneği yönetiyor. Ama bu kez kaybedebilir. Her şeyden önce İstanbul ekonomik, sosyal değişimlerin etkisini kırsala, geleneksel dayanışma ilişkilerinin daha belirgin olduğu Anadolu şehirlerine göre çok daha hızlı ve keskin hisseder; öncü tepki verir. Bu yüzden mevcut ekonomik tablo, iktidar için en fazla İstanbul’da sorun yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu hemen büyük kopuşlar yaratmasa da, 24 Haziran’a göre beklentileri karşılanmamış bir seçmen kitlesinin AKP’ye oy vermemesi ya da sandığa gitmemesi sonucunu doğurabilir. 24 Haziran’da AKP-MHP blokunun ortak Cumhurbaşkanı adayı, yani ittifakın en güçlü ismi Erdoğan bile İstanbul’da yüzde 50 alabildi. Dolayısıyla ana ekseni iki adaylı bir seçimde AKP-MHP ittifakının birkaç puanlık oy düşüşü dahi seçimi kaybettirebilir.

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Deniz Yıldırım’ın yazısı