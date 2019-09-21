Deniz Yıldırım: AKP içinde kaç tane parti var belli değil

Türkiye siyasetini ‘AKP’ üzerinden, yani tekil bir partiye bağlı olarak çözümlemenin olanağı uzun süredir yok. Ama şimdi, “artık AKP adında tek bir parti var mı” sorusuyla da karşı karşıyayız. Bu soruyu hızlandıran gelişme, elbette ki yeni hükümet sistemine geçiş ve beraberinde getirdiği tuhaf ittifaklar sistemi oldu.

Parti içinde kaç tane parti var, belli değil.

Aslında kurulacak yeni partiler; bir yandan da AKP içinde kalan farklı fraksiyonların iç iktidar rekabetin de cesaretlenmesini sağlıyor. Şimdi her konuşan, alttan alta yeni partileri dayanak yaparak, “beni ciddiye alın, ben de giderim” diyor ve iç iktidarın pasta rekabetinde elini yükseltiyor.

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Deniz Yıldırım’ın yazısı