Deniz Yıldırım: AKP dönemi, ‘başlarda demokrattı, sonradan otoriterleşti’ tezini haklı gösterecek özelliklere sahip değil

AKP iktidarının 18 yıldır değişmeyen yöntemidir: Toplum iki kamp olarak kurgulanır; bir tarafta “Türkiye’nin ilerlemesini istemeyen güçler” vardır; bütün siyaset, bu güçler, eleştiriler baskı yoluyla tasfiye edilirken, AKP etrafındaki kitle desteğinin sıkılaştırılmasına ve devlet içindeki iktidar sahasının genişletilmesine dayanır. O yüzden, “kamplaştırma” bitemez; bütün stratejisi buna bağlıdır.

AKP dönemi, hiç de öyle, muhalefet gemisine yeni binenlerin iddia ettiği gibi, “başlarda demokrattı, sonradan otoriterleşti” tezini haklı gösterecek özelliklere sahip değil.

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Deniz Yıldırım’ın yazısı