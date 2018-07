Deniz Naki, Mesut Özil’e ‘ırkçılığı’ anlattı: Faşist her yerde faşisttir

Türkiye’de futboldan men edilen eski Amedsporlu Deniz Naki, ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bırakan Mesut Özil’e seslendi: “Seni yerli ve milli görenler beni neden terörist gördüler? Seni Türkiye’de Kürtlere yapılan ırkçılığa karşı da duyarlı olmaya davet ediyorum.”

Kürt sorununa dair verdiği siyasi mesajların ardından hedef tahtasına konan Naki, Özil’e hitaben sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Faşistler tarafından defalarca tehdit edildiğini, hatta Almanya’da silahlı saldırıya dahi uğradığını belirten Naki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından futboldan men edildiğini hatırlatarak “Bunlara rağmen barışa olan umudumu kaybetmedim” diye yazdı.

Naki şöyle devam etti: “Ben insanlar ölmesin diye birçok kez barışçıl bir duruş sergiledim. Toplumsal olaylara karşı duyarsız kalmadım. Ben de milli davrandım. Hiçbir insanın ölmemesi için mücadele etmeme rağmen üç yıl içinde deplasmanlarda yemediğim küfür, fiziki saldırı kalmadı. Milyonlarca oy almış Kürt partisinin başkanı Selahattin Demirtaş’la çektiğim bir fotoğraf için linç edildim. Bu hak ihlalleri maalesef benim ve Mesut Özil’in vatandaşı olduğumuz Türkiye’de yaşandı.”

BASINA VE KAMUOYUNA Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler? pic.twitter.com/wpjPWGsAkH — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) 26 Temmuz 2018

‘Benim Kürtlüğümü neden kabul etmediler?’

Naki, Özil’e bazı sorular da sordu:

“Türkiye’de bana ve benim gibi Kürt asıllı futbolculara yapılan ırkçı ve faşist saldırılara neden sessiz kaldın?

Almanya Futbol Federasyonu’nun açıklamasını yanlış bulduğunu söylüyorsun, TFF’nin hakkımda aldığı kararları ırkçı buluyor musun?

Seni yerli ve milli görenler beni neden terörist gördüler?

Senin Türklüğünü destekleyenler benim Kürtlüğümü neden kabul etmediler?”

Eski futbolcu, Özil’i ‘dünya faşizmine karşı mücadeleye davet’ etti: “Sen Türkiye’ye gittiğinde bana saldıran ırkçılar, seni milli ve yerli karşılayacaklar. İşte o an beni hatırla. Senin faşistin, benim faşistim yok. Faşist her yerde faşisttir. De ki onlara: ‘Ülkesini, topraklarını seven Kürtlüğü ile Türkiye’de bir renk olan Almanya vatandaşı Dersimli Kürt Deniz Naki’nin selamları var.’ Sevgili meslektaşım faşizm, ırkçılık, despotluk, insan onurunu kırıcı davranış nerede olursa olsun karşı durmak gerekir. Seni dünya faşizmine karşı mücadeleye davet ediyorum. Seni Türkiye’de Kürtlere yapılan ırkçılığa karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Faşizm bir hastalıktır, dün bana, bugün sana, yarın başkasına saldırır. Özgür, barış ve umut dolu bir dünya için yok olsun faşizm, ırkçılık. Sevgiyle kal, faşizmle kalma güzel ülkem.”

Ne olmuştu?

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

Özil ise Erdoğan’la görüşmesinin ‘siyasi propoganda’ içermediğini, kendisiyle makama saygı gereği görüştüğünü söylemişti.

Yıldız futbolcu tepkilerin dinmemesi üzerine hafta başında ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı.

Erdoğan da Özil için, “Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum” demişti.