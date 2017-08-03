Deniz Kuvvetleri’nden HSK’ya çağrı: ‘FETÖ’ hala içimizde, işbirliği gerek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu’ndan (HSK) ‘FETÖ’ ile mücadele kapsamında yürütülen adli soruşturmalarda işbirliği istedi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, komutanlık, örgütün kendi mensuplarının terfilerinin önünü açmak için sicil, takdir, atama, akademi ve yabancı dil sınavlarında birbirlerini destekledikleri, disiplin ve adli işlemlerde korudukları uyarısında bulundu.

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‘Birlikte hareket ediyorlar’

Deniz Kuvvetleri’nin HSK’ya başvurmasının ardında, kurum içerisindeki adli soruşturma yürüten personele karşı yapılan suç duyuruları bulunuyor.

HSK’ye Temmuz ayı başında yazı yazan Deniz Kuvvetleri, “Örgütün, amaçlarını gerçekleştirmek ve kendi mensuplarını gizlemek için hücre tipi yapılanmaya gittiğini, özel iletişim kanallarını ve örgüt karşısında yer alabilecek kişilere yönelik tasfiye yöntemlerini kullandığını” ifade etti.

‘Suç duyurusunda bulunuyorlar’

Örgüt üyelerinin birbirlerini koruduğu belirtilen yazıda OHAL kapsamında KHK’ler yoluyla karar alan kişilerin hukuki, idari, mali ve ceza sorumluluklarının olmadığı anımsatması yapıldı.

Sorumsuzluk düzenlemesinin “açık” olduğunun belirtildiği yazıda, “Son zamanlarda örgüt mensuplarının, Cumhuriyet Başsavcılıkları’na, görev yapan personel hakkında suç duyurularında bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından da söz konusu suç duyuruları kapsamında bazı soruşturma işlemleri gerçekleştirildiği, komutanlıktan soruşturma izni dahi talep ettikleri” belirtildi.

Komutanlık, bu suç duyurularının örgütle mücadelede moral ve motivasyonu bozduğu uyarısını yaptı.

‘Tehdit ediyorlar’

Komutanlık aynı zamanda idari işlem yürüten personelin tehdit aldığını kaydetti. Deniz Kuvvetleri, “Örgüt mensupları, haklarında tesis edilen işlemlere karşı ve bu işlemleri gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında sosyal medya aracılığı ile hakaret, tehdit gibi paylaşımlarda bulunmakta, karalayıcı ve kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedirler” dedi.

Deniz Kuvvetleri bu nedenle HSK ile işbirliği talebinde bulundu.