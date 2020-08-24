Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de eğitim düzenleyecek

Türk Deniz Kuvvetleri, Girit Adası’nın güneyinde eğitim düzenleyecek.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Türkiye ilk olarak Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalarını sürdüren ‘Oruç Reis’ gemisi için bu ayın ilk günlerinde Navtex ilan etmişti. Gemi için dün yeni bir Navtex ilan edilerek görev süresi 27 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

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Yunanistan’dan Navtex

Yunan Donanması’na ait Hidrografi Servisi, Girit’in güneydoğusunda deniz ve hava araçlarının katılımıyla 25-27 Ağustos tarihlerinde eğitim yapılacağı yönünde bir Navtex mesajı yayınladı.

Akar’dan tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini’ açıkladığını belirtti.

Akar, bunu, ‘iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak’ değerlendirdi.

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Deniz Kuvvetleri eğitim yapacak

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da bugün akşam saatlerinde yeni bir Navtex ilan etti.

Navtex mesajında, Türkiye ile müttefik ülkelerinin savaş gemilerinin katılımıyla ikili deniz eğitimlerinin 25 Ağustos’ta belirtilen alanlarda yapılacağı kaydedildi.

Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020

TRT Haber, “Yunanistan’ın Navtex ilanına Türkiye’den cevap gecikmedi” ifadelerine yer verdiği haberinde, Girit Adası’nın güneyinde tatbikat yapılacağını belirtti.