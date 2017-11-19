Deniz Gezmiş’in ‘idam hükmü’nü 47 bin 500 liraya aldı, yırtıp atacak

Deniz Gezmiş ve iki yol arkadaşı hakkındaki idam hükmü açık artırmayla 47 bin 500 liraya satın alan Okulkuran Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özgür Boza “Belgeyi yırtacağım” dedi.

Pera Mezat Müzayedecilik tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten takip edilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunulmuştu.

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Belge 47 bin 500 liraya satıldı

Adnan Menderes’in dönemin Meclis başkanı Refik Koraltay’a hediye ettiği kalem ise 11 bin lira teklif aldı.

Müzayedede dikkat çeken eserler arasında Atatürk fotoğrafları ve şarkıcı Ahmet Kaya’nın annesi Zekiye Kaya için cezaevinde yaptığı boncuk işlemeli cüzdan da vardı.

Cumhuriyet’e konuşan Mehmet Özgür Boza, Deniz Gezmiş’in idam belgesinin bu tarz ticari ortamlarda kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu idam şerhini teslim alır almaz yırtacağım. Söylenecek çok da bir söz yok” dedi.