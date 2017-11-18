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Deniz Gezmiş’in idam hükmü açık artırmayla satılıyor!

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Deniz Gezmiş ve iki yol arkadaşı hakkındaki idam hükmü açık artırmayla satışa sunuldu.

Karar, hakim albay Ahmet Tetik ıslak imzasını taşıyor. Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’in haberine göre Pera Mezat Müzayedecilik tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten takip edilebilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunuldu. Müzayede, 18 Kasım saat 13.00’te sona eriyor. Belge 15 bin lira teklif görmüş durumda.

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Adnan Menderes’in dönemin Meclis başkanı Refik Koraltay’a hediye ettiği kalem ise 11 bin lira teklif aldı.

Müzayedede dikkat çeken eserler arasında Atatürk fotoğrafları ve şarkıcı Ahmet Kaya’nın annesi Zekiye Kaya için cezaevinde yaptığı boncuk işlemeli cüzdan da var.

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